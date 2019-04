Silmarõõm haihtus õhku? 7 asja, mida pead teadma

Kõige hullem «vaimutamise» (ghosting) juures on see, et inimene kellele seda tehakse, ei tea põhjust. Taoline olukord tekitab inimestes segadust ja pettumust. Olukord on seda halvem, et osapool, kellega suhtlus järsku katkestati, kipub ennast tekkinud situatsioonis süüdistama.

Sellise olukorra kogemine võib olla väga ebamugav, kuid õnneks on meil mõned nõuanded, mille järgimine enesetunnet pisut parandab.

1. Ära arva, et sina oled tekkinud olukorras süüdi

Enamik inimesi eeldab koheselt, et nemad on tekkinud olukorras süüdi, kuid see ei ole tõsi. Kui sind «vaimutatakse», siis tea, et sina oled antud olukorras ohver. Ära mine endast välja, ega arva, et sinul peab midagi viga olema, sest tegelikult sattusid sa lihtsalt ühe inimese otsa, kes sind hinnata ei oska.

2. Ära muuda ennast

Tead ju seda ütlust «mis ühele praht, see teisele kuld»? Kui sa ei olnud ühe mehe jaoks see õige, siis see ei tähenda sugugi, et sa ennast muutma peaksid. Küll tuleb ükskord see mees, kellele meeldid sa täpselt sellisena nagu sa oled. Ära muuda ennast mehe pärast, kes sind niikuinii ei vääri! Tähtis on iseendale truuks jäämine, ükskõik mida teised ka ei arva.

3. Väljenda oma tundeid

Kui sa saad ühel hetkel aru, et sind on «vaimutatud», siis sa peaksid sellest kellegagi rääkima. Anna oma parimale sõbrale juhtunust teada, mitte ära hoia oma tundeid vaka all. Kui sa hoiad seda ainult enese teada, siis suure tõenäosusega mõtled üle. Usu, antud teema arutamine lähedase inimesega aitab sinu enesetunnet oluliselt parandada. Pealegi, miks raisata oma energiat inimese taganutmisele, kes sinust ilmselgelt ei hoolinud?

4. Põleta teievahelised sillad

Kui sind «vaimutati» ja sa ei tea miks, siis parim on selle inimesega igasugused sidemed katkestada. Ära ürita selgitusi saada, sest need ei paranda sinu enesetunnet. Suure tõenäosusega muudaksid tema põhjendused olukorda pigem hullemaks, sest sa ei saa vastuseid, mida sa kuulda soovid.

Kui sa päriselt tahad kellegist üle saada, siis ürita ta lihtsalt unustada. Ära ürita teda meeleheitlikult taga ajada, sest sellest ei ole abi. Sa ei taha ju enda kõrvale meest, kes sinuga juba nii halvasti on käitunud? Lase sel minna, muidu saad veel rohkem haiget.

5. Ole õnnelik, et ta lahkus

Võib-olla sa said juba alguses aru, et midagi justkui ei klapi, kuid sa ei tahtnud seda uskuda? Võib-olla ei olnud ta kunagi sinust nii sissevõetud kui sina temast, kuid sa ei pööranud sellele tähelepanu? Aga nüüd tundub kõik justkui paika loksuvat? Kõik on järsku selge ja sa oled enda peale ehk isegi pahane, et sa varem seda kõike ei lõpetanud. Ära muretse, heade asjade jaoks pole kunagi liiga hilja. Seega, ära nuta tema lahkumise pärast, vaid ole õnnelik. Ole õnnelik, sest nüüd saad sa leida mehe, kes sind päriselt väärib! Seniks aga naudi elu.

6. Ära mõtle üle

Kui sa kaotad kellegi väga ootamatult, siis tõenäoliselt hakkad sa ülemõtlema, et miks see ikkagi nii läks. Sa üritad leida põhjuseid, ehk isegi mõtled neid ise välja. See kõik teeb olukorra taaskord vaid hullemaks. Tegelikult ei ole seal ju vahet, mis põhjusel ta sind jättis. Aktsepteeri juhtunu ja lase sel minna, sest ainult nii leiad endas uuesti rahu.

7. Liigu edasi

Edasi liikumine võib olla väga keeruline, kuid just seda pead sa tegema, kui soovid uuesti õnnelik olla. Üks mees andis sinu suhtes alla, mis siis sellest? Tõenäoliselt oli tegemist vale mehega ning sul ongi ilma temata parem. Leia endale mees, kelle tunnetes sul pole kahtlustki ning kes vaatab sind sära silmades!