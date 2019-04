Külm või soe vesi: kumb on kaalukaotusele parem?

Vee joomisel on palju plusse: see on kalorivaba, aitab reguleerida söögiisu ning lisaks usutakse, et leige või soe vesi aitab kaalukaotusele kaasa. Kas sel teoorial on tõepõhi all?

Külma vee joomise eelised

Külma vett on hea juua, eriti kuumal päeval. Kuid sel on ka mõningad puudused. Nii ahendab külm vesi veresooni ning muudab toitainete imendumise raskemaks, kirjutab Times of India. Samuti ei ole soovitav söömise ajal külma vett juua, kuna see raskendab seedeprotsessi - kehale lisandub ülesanne veetemperatuuri reguleerida. Muidugi võib kaasneda külma vee joomisega ka kurguvalu.

Sooja vee eelised

Soe vesi aga parandab seedimist ning enne sööki joomine aitab ergutada ainevahetust. Samuti - võib küll kõlada veidrana - kinnitab vähemalt üks uuring, et sooja vee joomine parandab su tuju. Lisaks aitab sooja vee hommikune joomine võidelda kõhukinnisusega. Kuna soe vesi laiendab veresooni, on leitud, et sooja vee joomine aitab kaasa lihasrebendite paranemisele ning ka nohu leevendub.