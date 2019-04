Lihtne pühadejoogiretsept: kuidas ise teha munalikööri

Paljud arvavad, et isetehtud munalikööri tuleks hoida külmas, kuid väljaande Lecker sõnul on hoopis õigem toatemperatuur.

Eriliselt ettevaatlikele kirjutab Lecker, et enamik munamassi mikroobidest tapetakse muna lahtikloppimisel veevanni kohal. Kui on aga oht, et neid täielikult siiski ei kõrvaldata, tuleks alkoholikomponent ja toored munad eraldi segada ning vähemalt kolm päeva toatemperatuuril seista lasta — see toetab nii pisikute tapmist kui tõkestab salmonelloosiohtu. Alles seejärel võib lisada massile suhkru, koore ja teised lisandid.