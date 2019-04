14 staaride kõige veidramat tsitaati: kui õhk taevast ära võtta, kukuksid linnud alla

Paris Hilton: «Mis on Wal-Mart? Kas nad müüvad, nagu, seinte staffi?» (Wall tähendab inglise keeles seina, Wal-Mart on aga suur odavkauplustekett. - toim.)

Britney Spears: «Ma pole kunagi väga Jaapanisse minna tahtnud. Lihtsalt seetõttu, et mulle ei meeldi süüa kala. Ja ma tean, et see on seal Aafrikas väga populaarne.»