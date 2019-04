Reedel, 19.04 on selle aasta neljas täiskuu. Seekordset kuud kutsutakse ka roosaks täiskuuks. Ei, see ei tähenda, et kuu meile roosana paistaks - nimi anti sellele ülestõusmispühade ja kevade järgi, kuna Põhja-Ameerikas löövad sel ajal aastast õitsele roosakad õied.