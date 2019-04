Eestlanna Ameerikas, kes suudab avada tähtsaid uksi

Ta lõpetas kümnendi eest Tallinnas Prantsuse lütseumi, õppis seejärel kolm aastat Inglismaal Lancasteri ülikoolis turundust ning lendas pärast lõpudiplomi saamist USAsse, olgugi et teda ootas paar head tööpakkumist Londoni reklaamiagentuuridelt ning üks Briti investor soovis rahastada tema toonast äriideed. «Aga mul on eluaeg olnud tunne, et pean Californiasse tulema,» tunnistab ta. «Miks, ei oskagi öelda. Põnev ju!» Pärast Eesti suure sõbra, riskikapitalist Tim Draperi omanimelise eraülikooli lõpetamist on Karu tegutsenud San Franciscos ettevõtja, turundustehnoloogi ja startup-firmade mentorina. Aastate jooksul ammutatud kogemuste najal teab ta, kuidas Ameerika turul asju ajada, mistõttu on loogiline, et nii mitmedki Eesti ärimehed, kes sealkandis maad kuulanud, on temaga ühendust võtnud. Õige valik, sest inimeste kokkuviimine õigete inimestega on just Karu spetsialiteet.