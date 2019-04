Kohvikoolitaja: eestlastele meeldib juua head kohvi kohvikutes, aga kodus ollakse selle valmistamiseks liiga laisad

Igas etapis püütakse kvaliteeti üles viia. Testitakse erinevate brändide tooteid, et pakutav kvaliteet oleks üha stabiilsem. Ja üks äge teema on veel näiteks see, et väga palju kaheldakse vanade tõdede paikapidavuses ja kombatakse piire. Näiteks kas keeduvesi on ikka kohvile surm, kui sul on piisavalt kõrge kvaliteediga kohv, või et kas kohvi ja vee vahekorrad töötavad klassikaliste retseptide järgi ikka kõige paremini või peaks need kõik üle vaatama. Ja ei, ma ei soovitanud just praegu mulisevat keeduvett kohvile peale valada. Aga kes teab, äkki aasta või paari pärast räägin ma muud juttu. Kogu see keemia ja füüsikaga mängimine kohvis on pidevas arengus. Ja need trendid, kui neid võib trendideks nimetada, on palju põnevamad kui uusimad turule jõudvad siirupid või glitter.

Kas eestlased oskavad head kohvi hinnata?

Siin on väga raske teha üldistusi, aga mulle tundub, et inimestele meeldib väga juua head kohvi kohvikutes. Aga kodudes hea kohvi tegemiseks ollakse enamasti ikka veel päris laisad.

Väga laialt on levinud topsikultuur ja inimesed on nõus topsitäie kohvi eest maksma, aga seda, et endale ise kodus kohvikuväärset kohvi või veelgi paremat tahaks teha ja selleks näiteks juba kas või lihtsalt korraliku kohviveski muretseda (mis on minu silmis hea kohvi suunas alati samm number üks) kohtan ma palju harvemini.

Kuulen inimestelt tihti juttu, et «ega ma kodus ei joogi kohvi, võtan teel tööle topsi kaasa,» aga, et see sama raha kodustesse vahenditesse investeerida, teenib see end ju tegelikult päris kiiresti säästetud raha arvelt tagasi. Ma ei väida, et inimesed ei peaks käima kohvikutes ega hakka siin Indrek Kasela juttu korrutama, sest käin ise ka vahel kohvikutes, aga äkki võiks siis hoopis nii öelda, et juues hinnatakse küll väga rangelt, aga ise väga hea kohvi nimel lisapingutusi tegema alati valmis ei olda. Samas on siin ka palju särasilmseid erandeid.

Annika Andresen FOTO: Erakogu

Sa teed kohvikoolitajana kohviteemalisi koolitusi. Kui populaarsed need on ja milline on kõige menukam?

Meie kodulehel on tõepoolest olemas valik erinevatest formaatidest, kuid tegelikult läheb minu peamine aur siiski KAFO kohvikute, restoranide ja hotelli klientidele, kes serveerivad meilt ostetud kohviube. Ja seda tööd teen ma täitsa täiskohaga. Peaaegu iga tööpäev saab mõne kohviku töötaja midagi uut kohvi või kohvi valmistamise kohta teada, samas on horeca sektoris kaadrivoolavus päris suur ja kõigini ma (ja teiste ettevõtete koolitajad) alati ei jõuagi. Sellest ka menu, kui nii võib öelda.