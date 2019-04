Tegevus, mis päästab tervise

Aiapidamine on võrdväärne mõõduka trenniga. Tund aega kergeid aiapidamistöid kulutab ligikaudu 330 kalorit.

Kõigest 30 minutit mõõdukat füüsilist tegutsemist päevas ennetab ja aitab kontrolli all hoida kõrge vererõhu.

Väljas viibimine on tervisele hea. Päike ja D-vitamiin on eestlaste jaoks niigi haruldased nähtused ning väike aiatöö annab võimaluse viibida väljas rohkem. Päikese käes olemine varustab keha D-vitamiiniga. Vitamiin aitab su kehal imendada kaltsiumi, mis on vajalik tervete luude jaoks.