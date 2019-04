50 kilo alla võtnud Anne Smith Aaslaid: keelatud söömasööstud ajasid hüsteeriliselt nutma ja lähedaste peale karjuma

Anne avalikustas toona, et ta on üle pidanud elama koolikiusamise, teda on kummitanud pidevad suitsiidsed mõtted ja toitumishäired.

«Minu palk ja tema palk oli kuu keskeks otsas ja meil ei olnud midagi süüa. Uue kliendi juurde minnes kartsin. Muidugi ma mõtlesin ka selle peale, et oleks tore, kui saaks kiiresti läbi ja et oleks normaalne inimene. Mõtlesin, et loomulikult satub inimene, kes mu ära tapab. See oli tihti uue kliendi juurde minekul variant, et ma saan väga haiget ja mind lüüakse maha. Ma olin sellega arvestanud,» avaldas ta saates neli aastat tagasi, mis mõtetega ta iga kord kliendi juurde minnes valmis pani. Ning tunnistas ka, et prostituuditöö oli kohutav - esimese asjana siirdus ta sealt tulles duši alla. «Ma lihtsalt panin vee jooksma ja pesin, isegi vere, maha. Ja lihtsalt ulgusin. Mõtlesin, et järelikult ma olen selle ära teeninud.»