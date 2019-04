Kui palju avokaadot on liiga palju?

Avokaado on üks ideaalsemaid vilju, mida süüa. Rikas toitainete ja vitamiinide poolest, sisaldab see paraku ka tavapärasest juur- või puuviljast rohkem kaloreid. Pool avokaadot sisaldab umbes 114 kalorit, sõltuvalt avokaado suurusest saad tervest viljast ligikaudu 227 kalorit. Seega tasub portsjonite suurusel olla tähelepanelik. Olenemata asjaolust, et suur kalorsus tuleb tervislikust viljast, mõjutab see kehakaalu sarnaselt mis tahes kaloritega, kirjutab Popsugar.