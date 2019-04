Kuutsükkel: kuidas kuu mõjutab meie meeleolu?

Kuu ja Maa vastastikune külgetõmbejõud ei mõjuta mitte ainult meretaseme tõuse ja mõõnu, vaid ka meie käitumist ja taju. Kõige olulisemad neli faasi on täis- ja noorkuu, kasvav ja kahanev kuu.

1. Noorkuu

Kui kuu on noorkuufaasis, siis me teda taevas ei näe. Sellest tingitud valgusenappus ja väiksema aktiivsusega kuuenergia panevad paljusid inimesi vaimselt sissepoole vaatama. Nii on see alateadlik enesekaemuse faas. Peas tiirlevad küsimused «Kes ma olen?» ja «kuhu edasi liikuda?» Samas on aga noorkuu ka kõige uue algus ja õige ajapunkt, millal uute asjade kallale asuda. Jää koju, tee telemaraton, kirjuta uus raamat ja mõtle elu üle järele — vaikne nokitsemine kodus võib vahelduseks päris kasulik olla.

2. Kasvav kuu

Rohkem energiat kuul, rohkem kilosid puusadel. Kui sind paneb imestama, millest järsku see isu kasvab, siis vaata järele, kas ka mitte kuu ei kasva. Ühtlasi võime seitse päeva pärast noorkuud saabunud kasvava kuu ajal tunda tugevat motivatsioonipuhangut. Nüüd on aeg, mil hakata noorkuu ajal hautud plaane teoks tegema, aga võib-olla isegi esimesi vilju lõigata.

Mis puudutab kasvavat söögiisu, siis on just hea aeg leida kas personaaltreener või sõbranna, kellega koos plaanida tervisliku toidu päeva/nädalat. Õigesti tegutsedes suudad sa kuuenergiaga sammu pidada ja oled teadlik, mida see torm ja tung tähendab.

3. Täiskuu

Et täiskuu võib tekitada unetust, on juba teaduslike uuringutega tõendatud, aga ka muudes asjades mõjutab meid täiskuu jõud alateadlikult. Riikliku kriminaalõiguse infoteenistus Ameerikas on leidnud näiteks seose kuritegude ja kuufaaside vahel, nimelt kasvab täiskuu ajal nii mõrvade kui mis tahes vägivallategude arv. Alati.

Ilma selletagi kipume sel ajal endast kiiremini välja minema (rahutu une tõttu?!) ja üle reageerima.

Niisiis tasub oma impulsiivsust taltsutada ja alustada autogeenset treeningut või joogat. Või võtta mõni tilk palderjani. Muide, täiskuu tugevdab ka meie armutundeid, nii et üleminek kergest armumisest hullumeelseks armastuseks toimub samuti ülepeakaela.

NB! Uus täiskuu faas algab reedel 19.04.2019 kell 14:12!

4. Kahanev kuu

Tõeliselt stressis ja väsinuna tunneme end tavaliselt siis, kui kuu hakkab kõhnuma. Oluline märksõna on sel ajal enesepuhastus ja mürkidest vabanemine. Ülemäärase stressi korral peaksid ennast ja kuud kuulama ning liigsest koormast lahti saama. Nii et kui sul on tahtmist oma riidekappi tuulutada, võib kuul selles oma osa olla. Ettevaatust sõprussuhete lõpetamisega! Oota üks kuufaas veel ära ja mõtle põhjalikult läbi, enne kui teed lõpliku otsuse.