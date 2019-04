Ühe paari eriti maalähedane pulm: bikiinid, kastiauto ja mudamaadlus

Jeremy ja Ahrielle Biddell on abielupaar, kes ei vaevunud pulmade jaoks isegi kleiti, ülikonda või peopaika rentima. Noorpaar andis on abieluvanded nimelt pikapi kastis, misjärel aeleti üheskoos mudas. Ka rõivastus oli paaril väga lihtne - Ahrielle kandis tseremoonia ajal valgeid bikiine ja Jeremy tunkesid.

Jeremy ütles Metrole, et nende pulmapildid on saanud lisaks positiivsetele kommentaaridele ka mõningast negatiivset vastukaja, kuid nad ei lase sellel end kõigutada. Ja õigesti teevad, sest lõppude lõpuks on igaühel õigus oma pulmi täpselt niimoodi pidada nagu nad ise õigeks peavad.