Pornosaidi statistika: kui Facebook maas, lahutavad inimesed nende juures meelt

Pornhubi statistika on väga valgustav ning kohati ka humoorikas. Nii näitavad nende andmed, et 13. märtsil suurenes kasutajate hulk hüppeliselt – 19 protsenti – ajal, kui Facebook ja Instagram maas olid. Samuti suurenesid siis mingil põhjusel ka otsisõnade «Facebook» (221 protsenti) ja «Instagram» (323 protsenti) kasutamine, kuigi on ebaselge, mida inimesed pornosaidilt neid sõnu kasutades leida püüdsid.