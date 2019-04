Hollywood on teadupoolest väga halastamatu paik – juba väikseimgi fopaa võib lõpetada kellegi karjääri. Kuid ometi on mitmeid staare, kes on omal ajal hakkama saanud parajalt korralike apsakatega, kuid mingil põhjusel teeskleme me kõik, et neid pole olnud või olemegi need lihtsalt ära unustanud.