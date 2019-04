Need 4 hormooni põhjustavad juuste väljalangemist

Hormoonid näivad kogu meie keha juhtivat, nii et pole ka ime, kui nad juustegi osas on valitsejarolli võtnud. Hormoonid määravad ära nii juuste kasvutsükli kestuse kui kasvanääpsude pooldumise. Niipea kui tundlik hormoonsüsteem läheb sassi või kui juured reageerivad ülitundlikult teatud virgatsainetele, võib juuksekadu endast tasapisi märku anda. Asjatundjad räägivad sel juhul difuussest juuksekaost, mille korral toimub hõrenemine ühtlaselt üle terve pea.

Millised hormoonid võivad põhjustada väljalangemist:

1. Testosteroon

Mehelik suguhormoon testosteroon ei ole juuste väljalangemise põhjus, küll aga biokeemiline vahetoode dihüdrotestosteroon (DHT), mis moodustatakse testosterooni muundumisprotsessis. Kui samal ajal esineb ka ülitundlikkus, mis on omakorda pärilik, siis laseb DHT juustel kokku tõmbuda ja lõpuks ka surra. Tavaliselt juhtub see just pärast menopausi, kui östrogeenitase langeb ja testosterooni oma tõuseb.

Ülemäärast testoserooni saab ohjeldada õige toitumisega, näiteks soovitatakse linaseemneid, millel on kehale östrogeenilaadne toime.

2. Kilpnäärmehormoon

Kilpnääre toodab tähtsaid hormoone (trijoodtüroniin – T3 ja türoksiin –T4), mis mõjutavad arvukaid protsesse meie kehas kuni hingelise heaoluni välja. Kui neid hormoone toodetakse vähem, siis on tegu kilpnäärme alatalitlusega. Just see puudus võib olla üks juuste väljalangemise põhjus. Alatalitlusele vihjavad ka väsimus, kuiv nahk, murduvad küüned, külmatundlikkus ja ihapuudus. Kahtluse korral tuleb arsti juurde minna ja analüüse lasta teha.

Toitudest on tähtsad joodisisaldusega toiduained nagu kala, rukis, piimatooted, põld-lambalääts ja brokoli. Tsink ja seleen näiteks seesami- või päevalilleseemnetes ja kaunviljades on samuti kasulikud. Sojatoodetest võiks aga loobuda.

3. Insuliin

Insuliini toodetakse meie kõhunäärmes ja seda seostatakse kõige enam toitumis- ja kaaluküsimustega. Krooniliselt kõrge insuliinitase võib aga olla ka juuste väljalangemise põhjuseks. Seda seostatakse polütsüstiliste munasarjade sündroomiga (PCOS), mis esinevad siis, kui keha toodab liiga palju meessuguhormoone. Selle häire tagajärjeks on ebakorrapärane tsükkel, ülemäärane karvakasv kehal, akne, aga ka juuste väljalangemine. Siin aitab käik günekoloogi juurde, kuid sama tähtis on hoida ka veresuhkrutase kontrolli all, kuna see on ikkagi põhjus, miks insuliini vallandatakse ja nii soodustab see hormooni ja PCOSi-vahelist ahelreaktsiooni.

Seega ei mingeid lihtsüsivesikuid, vaid ikka värske köögivili, kerged valgud ja kiudained. Puuviljaga aga ära üle pinguta.

4. Östrogeen

Selle suguhormooni tase muutub kas rasedusvastase tablettide manustamise ootamatu lõpetamine, raseduse lõpp või menopaus. Tase võib kül tõusta või langeda, kuid häired võivad tekitada juuste väljalangemist. Tavaliselt on tegu ajutise nähtusega. Vaja on vaid paar kuud kannatust, kuni hormoonitase on jälle paigas.

Kui östrogeeni on vähevõitu, võib taimseid östrogeene soovitada, mida esineb tavaliselt sojatoodetes, linaseemnetes, kõrvitsaseemnetes, rukkis, odras, mungapipras, liht-naistepunas või makas.

Kui östrogeeni on liiga palju, söö rohkem värsket köögivilja, kuna see aitab kehal üleliigset siduda ja kehast välja transportida. Tuleks ka loobuda ftalaate ja parabeene sisaldavatest kosmeetikumidest, kuna needki löövad hormoonitaseme tasakaalust välja.