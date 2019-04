Naised, pange tähele! Meeste sõnul on need 10 levinumat seksiviga

Seksiga on kõik õigesti ja kena, seni kuni suguakt on terve, kõik osapooled on oma nõusoleku andnud ja seda naudivad.

Ometi on alati võimalik paremini teha. Illicit Encounters viis oma 2000 kasutaja hulgas läbi küsitluse, et teada saada, mida peavad nad oma partnerite puhul nö seksiveaks. See tähendab, et nende asjade tegemine pole otseselt vale, aga need võivad kallimat häirida ja ei mõju teie suguelule hästi.