Miks ei jäta mehed oma abikaasat armukese pärast maha?

Üllatus-üllatus, aga isegi kui mehed kurdavad, et nende naine on vana, paks ja voodis vilets, siis ei plaani nad sellest hoolimata nende kõrvalt lahkuda.

Põhjuseid, miks mehed oma naisi armukese pärast maha ei jäta on mitmeid. Toome mõned neist teieni.

Reputatsioon

Mehed saavad aru, et nad on abielumehena ühiskonnas tõsiselt võetavamad ning nad ei taha seda kaotada. Paljud petvad mehed on oma kogukonna austatud liikmed ja neist peetakse lugu. Nad teavad, et oma naise hülgamine armukese (eriti veel tunduvalt noorema) tõttu ei pane neid heasse valgusesse.

Naised võimaldavad neil petta

Avaldustega nagu «kõik mehed petavad» või «petmine on okei, kui ta austab mind piisavalt, et seda minu eest varjata» annavad naised mehele justkui loa seda teha. Kui naised enam isegi ei eelda, et mehed neile truud on ja ootavad neid kõigest hoolimata avasüli koju, siis miks nad peaksidki lahkuma?

Ja olgem ausad, me ei saa sellist käitumist naistele ette heita. Tänapäeva ühiskond on lihtsalt jätnud naistele mulje, et parem olla petva mehega kui üldse ilma meheta.

Mees armastab oma naist

Kõlab küll veidi ebaloogiliselt, et oma naist armastav mees üldse petab, aga ka seda juhtub. Oma kaasat armastavad mehed võivad samuti armukest pidada, kuid nad ei loobuks iial oma abikaasast, ükskõik kui hea kõrvalsuhe ka ei tunduks. Tavaliselt tahavad sellised mehed oma ellu lihtsalt veidi põnevust juurde, kuid mitte midagi enamat.

Lapsed

Sageli ei jäta abielus mehed oma naist armukese pärast juba seetõttu, et nad tahavad lastele «töökorras» ja nii-öelda terviklikku perekonda.

Miks lõhkuda toimivat kooslust?