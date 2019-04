2019. aasta 10 kõige popimat beebinime

Populaarne sait Namberry andis just välja nimekirja nimedest, mis on senini sel aastal Ameerika Ühendriikides ilma teinud. Selleks kasutasid nad nii enda andmestikku kui ka statistikaameti andmeid. «Nimed, mis on meie nimekirja eesotsas, saavad järgnevatel aastatel aina populaarsemateks,» ütles Namberry juht Pamela Redmond Satran Mom.me-le.