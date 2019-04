Uuring: meeste habemed on räpasemad kui koerte karv

Teadlased tahtsid nimelt kindlaks teha, kas inimestele võib kanduda koerte seas levinud haigus, kui kasutatakse sama magnetresonantstomograafiamasinat nii inimestel kui koertel. Selleks võeti proove 18 mehe habemest ning 30 koera karvast. Šokeerivana tuli teadlastele aga tulemus, et koerte karvas leidub vähem mikroobe kui meeste karvkattes.

The Daily Mail kirjutab, et habemetes leidus baktereid väga palju ning umbes pooled neist olid ka inimeste tervisele ohtlikud. Šveitsis asuva Hirslandeni kliiniku professor Andreas Gutzeit selgitas, et tõepoolest nii see oli. «Meeste habemetes oli kõrgem bakterite hulk kui koerte karvades,» ütles professor.

Samas kritiseeris uuringu tulemust üks meeste habemete eestkõneleja (selline ühing Suubritannias tõepoolest eksisteerib), kes ütles, et nõnda inimeste kehalt proove võttes võib igasuguseid vastikuid asju leida, kuid ta ei usu, et habemed kui sellised on ebahügieenilised.