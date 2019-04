Palee siseallikas selgitab: kas on võimalik, et beebi Sussex on juba sündinud?

US Weekly otsustas tõe jälile saada ning rääkis endise kuninganna Elizabethi kõneisiku Dickie Arbiteriga, küsides otse välja: kas beebi on juba sündinud?

«Kui sa usud, et beebi on sündinud, usud sa vist kõike,» hajutas Arbiter kahtlusi. «Asi on tõesti lihtsalt selles, et kuulujutte tahetakse käigus hoida – hea lugu müüb küll lehe maha, aga kui aus olla, siis pole sel mingit tõepõhja all.»

79-aastane endine pressisekretär lisas: «Me kõik teame õigel ajal, et beebi on sündinud. Harry ja Meghan tegid kristallselgeks, et hoiavad sünni privaatsena. Meile ei anta mingeid eelteateid ning nad jagavad detaile siis, kui neil on olnud aega beebiga aega veeta. Sünd toimub, nagu nad ütlesid, aprilli lõpus, mai alguses, ja me lihtsalt peame seni kannatlikud olema.»