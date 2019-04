Mida süüa, kui tahad oma tuju ja energiataset tõsta?

Tihti ei panda kogu positiivse mõtlemisprogrammi juures tähelegi, mida süüakse, ometi on see üks lihtsamaid asju, millega meeleseisundit või energiataset muuta.

Toitumisnõustaja ja -psühholoog Elise Museles ütleb, et söömine on imeliselt lihtne võimalus, kuidas oma tuju ja sellega tervet päevakontrolli alla hoida. Ning see pole mingi hookuspookus, vaid selle aluseks on tõsised teadusuuringud.