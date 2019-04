Lihavõttelauale: muna semmib tuunikalaga, kohupiim sefiiriga

Tahaks midagi toekamat, aga ka mitte liiga rammusat. Nii kirjeldab oma paastujärgseid pühadeisusid hobikokk ja äsja minisarjas «100 rooga» väga päevakohase kokaraamatu «Kohupiim ja kodujuust» ilmutanud Tiina Lebane. Ehk on see ka üks põhjusi, miks ülestõusmispühade ajal isutab teda kõige rohkem just kala järele, mille juures tuleb alati rammuandjana mängu vahukoor.

Klassikalise pühademaiuse pasha võib aga igal kevadpühal leida mitu kokaraamatut kirjutanud toidublogija (linnuliha.ee ja kokkama.ee) Ragne Värgi tavapärasest pühapäevast pidulikumalt magusalaualt. «See on iga-aastane traditsioon. Mul on üks hea retsept, mida olen kasutanud juba üle paarikümne aasta, ja pasha õnnestub alati,» räägib naine ja lisab, et see on ka tema blogis kirjas. «Rammus, aga nii maitsev, et aastas korra lihtsalt peab seda endale lubama,» iseloomustab ta rikkalikku kohupiima, vahukoore, või, pähklite, mandlite ja rosinatega lihavõttetoitu.