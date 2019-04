Millist kohvi eelistavad juua Inga, Stefan ja Paljas Porgand?

Juba järgmisel nädalal on Kultuurikatel kohvilõhnaline ning toimumas kolmas Tallinn Coffee Festival. Üritus on tõeline kohvigurmaanide unistus, kus on saadaval kõikvõimalikke kohvisorte ja –tüüpe, lisaks ka muid jooke. Uurisime tuntud inimestelt, millist kohvi nemad igapäevaselt eelistavad.