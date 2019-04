Milline trenn teeb luud tugevamaks?

Sprinterite sääreluudes on kuni kolmandiku võrra enam luumassi kui neil, kes ei treeni. Tennisemängija löögikäe luud on võrreldes teise käega 20 protsenti laiemad ja 40 protsenti tihedamad.

Hoopis teistmoodi on aga ujujatel ja rattasõitjatel. Neil on küll terve süda, kopsud ja lihased, kuid nende luud ei erine kuigivõrd inimestest, kes ei treeni.

Asi on nimelt väljaspoolt toimivas jõus. Sprinter lööb iga sammuga vastu maapinda, tennisemängija tabab palli. See lasebki luudel kasvada, sest sedalaadi spordialadel toimivad meie luustikule uskumatud jõud.

Kui kolmikhüppaja maandub, on ta luud silmitsi 15kordse iseenda kehakaaluga, mis on juba väiksema auto kaal.

Mitte ainult välised mõjutajad ei tugevda luustikku, vaid ka lihased. Põhjus on selles, et lihased on kinnitunud luudele liigeste väga suures läheduses. Nii saavad nad isegi veel tugevamini toimida kui välised jõud.

Kui teistpidi pöörata, siis tähendab see ka seda, et nii kui me lõpetame luudele raskuste rakendamise, hakkavad nad omakorda kahanema. Astronaut kaotab kosmoses ühe protsendi oma jalaluumassist — ühes kuus. Seega teatud spordialad on kasulikud nii meie lihastele kui luudele.