Vanaemad soovitavad: tugevda oma immuunsüsteemi nende nippide abil

1. Positiivne suhtumine on abiks

Usu või ära usu, aga University of Queenslandi poolt läbi viidud uuringust selgus, et positiivne mõtteviis mõjub tõepoolest immuunsüsteemile hästi. Uuringu eestvedaja doktor Elise Kalokerinos vaatles 50 inimest vanusevahemikus 65 kuni 90 eluaastat ja jõudis järeldusele, et positiivsete mõtetega vanemad inimesed olid tugevama immuunsüsteemiga.

2. Apelsinide söömine on kasulik

Oled kuulnud, et külmetuse korral peaks sööma apelsine? Apelsinides on rohkelt C-vitamiini ja tsinki, mis aitavad imuunsüsteemi tugevdada. Helsingi Ülikoolis viidi läbi uurimus, mille tulemustest selgus, et külmetusega osalejate sümptomid vähenesid tsingitablettide tarvitamise järel kolmandiku võrra. C-vitamiin iseenesest ei aita küll külmetust ära hoida või sümptomeid drastiliselt vähendada, aga on siiski immuunsüsteemile toeks.

3. Küüslauk teeb head

Küüslauk on efektiivne vahend haigustega võitlemiseks. Tehti katse, kus 146 täiskasvanust ühele osale anti talveperioodil iga päev regulaarselt küüslaugukapsleid ja teistele platseebo efektiga kapsleid. Kui platseebo efektiga kapsleid söönud grupist haigestus külmetusse 65 inimest, siis päris küüslaugukapsleid tarvitanud grupist vaid 24 inimest.

4. Ära alahinda puhkamist