Tänases sarjas «Pilvede all»: Mammu ja Liisa võtavad vastu olulise otsuse ja panevad vanemad fakti ette

Liisa loodab südames ikka veel, et ühel hetkel on tema mõlemad vanemad, Kertu ja Erik, jälle koos. Nagu perekond. Paraku näitab Kertu suhte paranemine Andresega, et seda ei juhtu ning Liisa ei taha olukorraga leppida. Seetõttu hakkab ta kohe kinni Mammu plaanist, kel on samuti oma ema ja isa kraaklemisest kõrini. Kuigi Mari ja Indrek saavad pärast Riina lahkumist omavahelised suhted taas korda, ei muuda see tüdruku arvamust, et mujal on parem kui kodus. Nii küpsebki julge plaan ning ootamatult panevad Mammu ja Liisa oma vanemad lihtsalt fakti ette...