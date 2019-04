Palee allikas: beebi Sussexi sünni saladuses hoidmine on prints Harry idee

«Harry on oma vennast väga erinev,» räägib asjatundja. «Ta on Meghani suhtes väga kaitsev ja ma usun, et ta on oma esmasündinu suhtes veelgi kaitsvam. Ta ei usalda meediat. Ning pole ka saladus, et talle ei meeldi kuningliku pere liikmena pidevalt tähelepanu keskpunktis olla.»

«Paar on saladuste hoidmises väga hea,» rõhutas ta. «Spekuleeritakse muidugi palju, et kui neil sünnib tütar, panevad nad talle printsessi auks nimeks Diana ja ma usun, et see on väga tõenäoline. Harry jumaldas oma ema ning kõik, mida ta on oma elus teinud, on ema mälestuse auks ning tema pärandi hoidmiseks.»