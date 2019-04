Michelle Obama võrdles Trumpi lahutatud kibestunud isaga

Independent vahendab, et Obama võrdleb Donald Trumpi lahutatud, kibestunud isaga. «Kõik, kellel oli probleeme Barack Obamaga, siis võiksite mõelda, mis probleemid meil toona olid,» ütles Obama Stephen Colberti jutusaates. Naine naljatas, et Trumpi valitsusaeg on pannud Ühendriigid teismelise lapse rolli.

«Me oleme pärit purunenud perekonnast, me oleme natuke rabedad,» ütles Obama. «Mõnikord pead sa veetma nädalavahetuse oma perest eemal elava lahutatud isaga. Esialgu tundub tore, aga siis hakkab halb. See on täpselt see, mida Ameerika praegu läbi elab. Me elame koos lahutatud isaga.»

Obama tunnistas, et temalgi on olnud raskusi viimasel ajal uudiste lugemisega ning on pidanud õppima, kuidas end rahustada.

«Kui ma tunnen, et ma ei suuda emotsionaalselt sellega hakkama saada, siis lülitan ma uudisvoo hetkeks välja,» ütles Obama. «Ma lasen enda maailma ainult teatud asju ja seda siis, kui ma olen valmis. Ei ole võimalik elada pideval hirmu ja frustratsiooni dieedil.»

Obama usub, et Ameerika Ühendriigid tulevad sellest välja, kuna on hakkama saanud hullemategi väljakutsetega kui see, millega peavad tegelema prageu.