Psühholoogide uuring: just selles vanuses on inimeste eneseusaldus kõige kõrgem

Enesekindluse ja -teadlikkuse arendamine pole lihtne ülesanne. Üks päev on justkui kõik lõdvalt kontrolli all ja pole midagi, mis saaks sind kõigutada. Teine päev piisab aga paarist sinu suunas lendu lastud karmist kriitikanoolest, valusast kommentaarist või ebaedust, kui oled täiesti maadligi ja oma elemendist lootusetult väljas. Mõtlevad inimesed esitavad endale paratamatult küsimusi ja jäävad paraku ka kahtluste ning kõhkluste küüsi. Kõige raskem küsimus kõigist on aga siiski end maast uuesti üles upitada. Selleks kulub hea eneseusaödus marjaks ära.