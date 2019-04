Malle Salupere on nimetanud XIX sajandi algul Tartus elanud kahte õde – Maria Moierit ja Aleksandra Vojeikovat – kahe vene poeedi – Vassili Žukovski ja Nikolai Jazõkovi muusadeks. Ta on kirjutanud, et arvatavasti andis Maria Moier ainest ka Puškinile tema Tatjana Larina kuju loomiseks «Jeveni Oneginis». Maria Moieri salong Tartus oli üks esimesi kohti, mis sai siin õppinud või töötanud inimestele tähtsaks kultuurivahetuse paigaks.