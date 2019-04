3 olulist sammu, mida teha enne tööintervjuud

Kindlasti tuleks enne intervjuule suundumist teha natukene kodutööd ja uurida ettevõtte tausta kohta. Kohe alguses hea mulje jätmine on oluline, sest on välja selgitatud, et pooled tööandjad saavad esimese viie minuti jooksul aru, kas kandidaat on sobilik või mitte. «Kui sa võtad aega, et koguda ettevõtte kohta taustainfot, ei tunne sa ainult ennast paremini, vaid paistad ka teiste kandidaatide kõrval silma,» selgitab Armer.