Piimakujundite valamise meister: hea kohv tekitab kananahka

Jah, mäletan küll – see oli Jacobs 3in1 koos suhkru ja piimapulbriga. Usun, et olen sellest ajast kõvasti edasi arenenud.

Mind huvitab eriti see, et kohvitööstusele saab läheneda erinevatest aspektidest: sa võid olla kohviröstija, farmer, barista, kohvipoe juhataja ning fookus tuleb hoida sellel kindlal rollil, aga pead siiski kogu ahelaga kursis olema. Ja kohvimaailma kogukond on samuti võluv.

Tegelikult hakkasin seda iseseisvalt õppima umbes 4 aastat tagasi ning ma ei olnud tol hetkel isegi barista. Töötasin 4-tärni hotellis ettekandja ja baarimehena ja meil oli seal üsna tavaline espressomasin. Ühel õhtul peale tööd nägin juhuslikult Facebookis latte art videot ning järgmisel päeval hakkasin katsetamisega peale. See oli üsna hullumeelne, kuna ma ei teadnud absoluutselt, mida ma teen. Vahepeal läksin elama Hollandisse, aga teadsin juba siis, et kui tagasi tulen, tahan töötada baristana. Ja nii algaski minu teekond kohvimaailmas.

See on hea küsimus. Minu jaoks on hea kohv see, mida ma tõeliselt naudin ning mis tekitab heas mõttes kananaha.