Pilk peale! Teie ees on naine, kes ostab ainult kollaseid asju

Ella London on Los Angeleses elav 35-aastane naine, kelle hüüdnimi on Miss Päikesepaiste ning kelle lemmikvärv on vaieldamatult kollane. Naisele meeldib kollane nii väga, et nii tema huulepulk, lauvärv kui ka aluspesu on antud värvi.

Tegelikult on Ella kollasesse värvi kiindunud kindlal põhjusel, nimelt oli see tema vähki surnud isa lemmikvärv. «Kollasel on alati minu elus eriline koht olnud, see tähendab minu jaoks päikesepaistet. Kõik minu riided ja enamik muid asju on kollased, kuid ma pole iial üle lugenud, et mitut kollast asja ma täpselt oman. Tõenäoliselt räägime me tuhandetest esemetest, sest isegi kogu mu aluspesu on kollane,» ütles Ella. «Esimese asjana ostsin Ebayst Marc Jacobsi topi,» lisas naine.

«Kui aja jooksul hakkasid asjad meie kodus katki minema, siis asendasime need kollast värvi uute asjadega,» ütles Ella. «Alguses oli kõige raskem leida kollaseid kingi, kuid nüüd on mul neid lausa liiga palju,» lisas Ella lõbusalt. Naise sõnul on ta teadlik, et tema tegevus pole just tavapärane, kuid sellegi poolest ei leia ta, et see oleks kuidagi hullumeelne või rumal. «Kollane on nii positiivne värv, seda kandes ma justkui lisan maailma päikesepaistet,» sõnas naine. Ning jah, isegi Ella auto on kollane.

Naise isa Terry armastas kollast väga, ta värvis isegi aknaraamid ja ukse kollaseks, kuigi nende naabrid selle üle just ei rõõmustanud. «Kollane oli isa lemmikvärv, ta oli krutskeid täis mees, kellele meeldis lõbusaid asju korda saata. Kui keegi oli kurb, siis ta ütles või tegi midagi sellist, mis jälle positiivse meeleolu lõi,» ütles Ella. Naine kannab ainult kollaseid rõivaid alates 2012. aastast, sest siis oli tema rõivakollektsioon lõpuks piisavalt suur, et ainult seda värvi kanda. Suur kollase vaimustus sai alguse tegelikult juba 2008. aastal, pärast seda kui Ella ja tema abikaasa valisid oma pulmavärviks kollase. Kuna Ella oli oma isa surma ajal väga väike, siis kollane värv aitas naise sõnul sel tähtsal päeval temaga sidet tunda.

Allolevad pildid on tõestuseks, et Ella armastus kollase vastu ei ole naljaasi!

FOTO: CATERS NEWS / Caters News Agency

