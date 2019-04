Meedikud hoiatavad autode lõhnakuuskede eest

Reeglina on õhuvärskendid ühekordsed tooted, mida on immutatud lõhnaainetega. Tegu on keeruka kemikaalide seguga, mida kasutatakse nii looduslikes kui tööstuslikult toodetud parfüümõlides. Erinevalt lõhna neutraliseerivatest toodetest summutavad õhuvärskendid oma lõhnaga teised lõhnad.

Sünteetiliselt toodetud aroomid levivad suletud ruumis kiiresti, ja on inimesi, kes reageerivad neile otsekohe väga tundlikult, täpsemalt allergiliste reaktsioonidega.

Saksa kurgu-nina-kõrvaarstide liit hoiatab lõhnakuuskede «kartsinogeensetest koostisainetest» tingitud kõrgendatud vähiohu eest hingamisteede piirkonnas. Arstide sõnul suurendavad mitmekordselt enda vähiohtu just suitsetavad autojuhid, kes hingavad sisse nii suitsu kui tahavaatepeeglile kinnitatud lõhnakuuse kemikaale. Nimelt segunevad sigaretisuitsu peentolmuosakesed õhus lõhnakuuse koostisainetega, mis kuhjuvad kehasse ja kahjustavad rakke. Seda tähtsam on, et suitsetajad korralikult oma autot tuulutaksid.

Rohkem allergiaid ja talumatust

Liiga palju lõhnaaineid ühes ruumis ei kutsu esile üksnes allergiaid, vaid ka peavalusid ning limaskesta ärritusi. Allergiaid põhjustavad polütsüklilised muskuseühendid, mida sisaldavad paljud lõhnakuused, jõuavad ka inimorganismi. Samuti esineb paljudes lõhnakuuskedes kemikaale ftalaate, mis võivad toimida nagu hormoonid ja on tõestatud, et on kahjustanud loomkatsetes nii maksa kui neere.

Umbses ruumis ei pea siiski elama, vaid tuleb korrapäraselt tuulutada!