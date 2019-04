Kuidas migreenihooge ennetada?

Kui sind kummitavad migreenihood, siis esimene asi, millele mõelda, on korrapärased söögiajad. Ka teatud toiduained võivad migreeni vallandada, näiteks alkohol, kohv, valmistooted või nitritisisaldusega liha- ja vorstitooted. Seega on esikohal toidusedel, milles on värsked puu-ja juurviljad, täisteratooted, kaunviljad ja oomega-3-rasvhapetega toiduained nagu kreeka pähklid ja lõhe.