Säravate juustega naiste 6 saladust

Kui armastad pesukordade vahepeal juukseid värskendada kuivšampooniga, on oluline pesta juukseid üle nädala klaaristava toimega šampooniga, et eemaldada kogu mustus ja üleliigne rasu, mis ei lase juustel särada.

Pole oluline, kas sul on paksud, lokkis või sirged juuksed, naturaalsete metssea harjastega juuksehari sobib kõigile juustele, sest aitab juuste loomulikud õlid peanahalt kiharaid mööda laiali kanda.

Nad on kuumusega ettevaatlikud

Enne, kui asud juukseid kuumtöötlema, pihusta oma kiharatele kuumakaitset, et neid võimalike kahjustuste eest hoida. Juukseid sirgendades tee pigem kiireid liigutusi juuste ulatuses, mitte ära hoia sirgendajat kaua ühe koha peal.

Kui värvid oma juukseid või töötled neid muud moodi keemiliselt, on väga oluline teha juuksemaske ja hoida oma kiharad pehmena, sest just see kingib juustele sära.