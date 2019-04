Ekspert soovitab: 3 asja, mida öelda oma teismelisele lapsele

Sa tahad, et su teismeline oleks parim versioon iseendast, aga kuidas seda tagada? Psühhiaater Mark Goulston soovitab ära unustada südamest südamesse vestlused ja läheneda teismelisele lapsele ühiste tegevuste ajal. Ütle midagi sellist: «Mul oleks su abi vaja. Kuidas ma saaksin olla parem lapsevanem ja kindlustada selle, et sul saab olema hea ja edukas elu, kui sa saad 18-aastaseks?». Lase oma lapsel natukene mõelda ja kiida tema vastust. Küsi, kuidas ta selle peale tuli. Ole valmis üllatusteks, kui ta ennast avab.

Ükskõik, kui tugevalt teismeline sinu nõuannete vastu ka ei mässa, sügaval sisimas hoolib ta sinu arvamusest väga. Sellepärast on oluline oma lapsele öelda, et hindad teda ja tema saavutusi, nii suuri kui väikeseid. Ära jäta seda kiitust ainult spordivõistluste võitmise või suurepäraste kontrolltöö tulemuste jaoks. Kiida oma teismelist ka argipäeva kontekstis, näiteks siis, kui ta on suutnud keerulises olukorras rahulikuks jääda.

Kui sa juba tead, et su teismeline on ärritunud või millegi pärast pahane, aga sa ei tea põhjust, siis ei maksa seda ka pärida. Psühhiaater Mark Goulston soovitab lapsele öelda, et sul on välja mõeldud seitse sõna, mille kohta sa küsida tahad. Tõenäoliselt tekitab see lause temas segadust ja saad rahulikul toonil rääkides jätkata, pakkudes välja järgmised sõnad: haiget saanud, hirmul, vihane, häbistatud, üksik, väsinud, üksildane. Lase lapsel valida üks. Kui sul laps on sõna välja valinud, saad vestlust täpsemini suunata, kirjutab PureWow.