Pane tähele: 5 vanaaegset nõuannet, mis aitavad intiimsust kasvatada

1. Armastus käib kõhu kaudu

«Toit on muutunud füüsilisest vajadusest sensuaalseks ja naudingut pakkuvaks kogemuseks. Seega on iga romantiline söögikogemuse jagamine heaks eelduseks suurenenud lähedusele ka magamistoas,» sõnab seksiekspert Dominique Karetsos.

Tema sõnul on romantiline õhtusöök ideaalne, sest annab võimaluse jagada armastust ja kiindumust, hoolimata sellest, milline on su isiklik armastuse keel.

2. Seks suurendab intiimsust

Intiimsus tähistab lähedust, mida sa tunned teise inimesega. «Kui me seksime, vabastab meie keha erinevaid hormoone, kaasa arvatud oksütotsiini, mis tekitab lähedustunde. See tähendab, et me võime seksides väga kiiresti kellessegi kiinduda,» sõnab suhteekspert Crystal Irom.

3. Eelmäng algab magamistoast väljaspool

Eelmäng algab tegelikult palju varem, kui intiimne kokkupuude ise aset leiab ning paljudel juhtudel toimub parim eelmäng just väljaspool magamistuba. Tegemist võib olla väikeste flirtivate puudutustega või pilkudega, kui olete näiteks koos väljas. «Selliste väikeste asjade tegemine, mis ei ole tingimata seotud seksiga, võib suurendada intiimsust enne magamistoani jõudmist,» kinnitab suhteekspert Michelle Fraley.

4. Ärge minge kunagi vihastena magama

Konfliktid on suhtes vältimatud, aga kui tahad, et teie vahel oleks tugev side, on oluline asjad ära klaarida enne magamaminekut. «Vanaemadel oli õigus, kui nad sundisid meid enne magamaminekut vähemalt omavahel vaherahu sõlmima,» sõnas seksuoloog Carol Queen.

5. Silmside suurendab lähedust