Uued trikid: kuidas süüa ananassi kõige kergemini ja mahendada selle haput maitset

1. Eemalda ananassi pealmised lehed, nii et viljaliha on nähtaval.

Iga ananassimustri ruuduke oli kunagi õis ja seepärast on seda lihtne ülejäänud viljast eemaldada. Siiski toimib see trikk üksnes küpsete viljade puhul, millel juba on kollane koor. Vastasel korral on koor liiga kõva ja tuleb noaga appi tõtata ning kõik sooned koores lahti lõigata, mis on sel viisil päris töömahukas!