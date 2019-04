Selle 15-minutilise rituaaliga alustad nädalat stressivabalt

Sa tead seda tunnet — on pühapäevaõhtu ja sa pole sugugi uueks töönädalaks valmis. Nädalalõpp oli jälle liiga lühike ja sa ei saanudki oma pead vabaks. Asjad, mida sa tahtsid juba nädalate eest ära teha, lükkusid jälle edasi.

Kuidas tegutseda, et stressivabalt uut nädalat alustada? Tee algust pühapäevarituaaliga! Seda rituaali võib aga sama hästi ka täna õhtul alustada. Ole 15 minutit segamatult, et saaksid ainult iseendale keskenduda ja järgi neid nelja sammu.

1. Kirjuta üles iga väikseimgi asi, mis on sul südame peal

2. Kujuta ette, kuidas need asjad näevad nädala pärast välja

Kirjuta uus paber, märksõnaga «Rahulolu» ja eelmise nädala kuupäev. Kuidas su elu peaks välja nägema? Kas tahad, et teksad istuksid, et tähtsad meilid oleksid läbi vaadatud ja et sa oleksid oma tütrega kannatlikum?