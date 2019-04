Üllatav tegur, millega Y- ja Z-generatsioon on vähem rahul kui eelnevad põlvkonnad

Ameerika Ühendriikide kinnisvaraga tegelev platvorm COMMERCIAL Café tegi küsitluse, millest selgus, et kuigi Y- ja Z-generatsiooni noored veedavad kontoris arvuliselt vähem tunde kui varasemad põlvkonnad, on nad oma töö ja eraelu tasakaaluga vähem rahul.

Küsitluses toodi välja, et töötundide arv ei tähenda tingimata, nagu töötaksid nooremad generatsioonid vähem. Usutakse, et produktiivsus ei võrdu tingimata töötundide arvuga, vaid tegeliku töötulemusega.

Huvitav oli ka fakt, et Y- ja Z-generatsiooni noored tunnistasid, et on hommikul ärgates rohkem väsinud kui teiste põlvkondade esindajad. Ei ole täpselt teada, millest kurnatus võib tingitud olla, kuid võib oletada, et osaliselt on süü tänapäeva kiirel ühiskonnal, kus ollakse tänu nutiseadmetele 24/7 töiselt kättesaadavad, kirjutab Bustle.