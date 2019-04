Kas ingver võib olla kahjulik?

Ingver on põletikuvastane, valuvaigistav, tugevdab immuunsüsteemi ja ergutab ainevahetust. Ingveri puhul on aga tähtis õige annus ehk kaks kuni neli grammi päevas. Ülemäärane annus, mis algab viiest grammist, on pigem koormaks meie tervisele, kirjutab Elle.