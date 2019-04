9 märki, et sa oled liiga stressis

1. Sul on valud

Valu on alati märk sellest, et kehas miskit ei klapi. Eriti kui me oleme väga suures stressis, hakkab keha valusid vallandama. Esimene samm on stressi vähendada. Kui valud üle ei lähe, mine arsti juurde, et põhjus teada saada.

2. Sa magad kehvasti

Keerad terve öö vasakult paremale või sul on raskusi uinumisega. Tee enne voodisseminekut joogat või mediteeri.

3. Sul on kaalukõikumised

Paar kilo juurde, paar kilo alla. Seegi võib märk stressist olla. Ka siis, kui isu pidevalt muutub, kord tahad hästi palju, siis jälle hästi vähe süüa, on see tavaliselt stressisignaal.

4. Sul ei jätku eriti kannatust

Lähed pidevalt kindlate asjade peale närvi (kolleegid, igapäevased kohustused) ja kaotad kiiresti kannatuse. Asi ei pruugigi teistes olla.

5. Sul on meeleolukõikumised

Hommikul oled õnnelik, päeval kehvas tujus ja õhtul on jälle kõik korras. Selle põhjustajaks võivad olla päeval juhtunud asjad. Kui seda hakkab aga üha tihedamini juhtuma, siis võib see olla ka märk, et sa oled täielikus stressis ega ole seda isegi märganud, sest stressiga on meie hormoonid sassis ja sinust saab tiksuv ajapomm.

6. Sa kaotad juukseid

Kas sul on tunne, et juukseid langeb rohkem kui tavaliselt välja. Asi võib olla stressis ja sassis hormoonides. Kindlasti tasub arsti juurde minna.

7. Sul pole seksiisu

Mis ka ei juhtuks, sul ei ole lihtsalt tahtmist oma partneriga magada. See on ilmselt täitsa normaalne sinu olukorras. Räägi sellest oma partnerile, et ta ei arvaks, nagu oleks asi temas.

8. Sa tegeled liiga palju iseenda probleemidega

Sa ei suudagi terve päev muule mõelda kui neile probleemidele, mis sul on kas tööl või partneriga. Katsu oma mõtteid nendest probleemidest eemale juhtida.

9. Sa ei suuda ühe koha peal istuda

Kogu aeg hüppevalmis, kogu aeg rattas. Niimoodi ongi väga raske end aeg-ajalt ka välja lülitada ja väheke lõõgastuda. See võib olla märk, et sa oled kroonilises stressis. Vaata et sa korrapäraselt lõdvestuksid.