Ronja vanglajutud. Vangis istuvale mehele esitati suur kahjunõue, esitasime avalduse: kas saab ehk Soome tööle minna, siis saaks summa tasutud!

Aeg tiksub ikka halastamatult. Jumal tänatud! Inimestele, kellel lähedane kinnimajas istub, on aja lendamine õnnistuseks! Kaarel on kinni istunud tänaseks üheksa kuud. See on pikk aeg, aga veel parem vaatenurk on see, et kaheksa kuu pärast on tal pool aega istutud, kirjutab meie «vanglakolumnist» Ronja K.