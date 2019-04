Hoia ennast: neli olulist fakti läbipõlemise kohta

Tegelikult on läbipõlemine äärmiselt tavaline ja kõik töötavad inimesed on potentsiaalsed ohvrid. Üks Ameerika Ühendriikides läbi viidud küsitlus selgitas välja, et umbes kaks kolmandikku täistööajaga töötajatest kogevad osalist läbipõlemist. Küsitluses osalenud 7500 töötajast 23 protsenti väitsid, et nad tunnevad läbipõlemist väga tihti ja 44 protsenti vastasid, et tunnevad seda aeg-ajalt.

Läbipõlemisest on küll võimalik taastuda, kuid parem variant on õppida tundma märke ja läbipõlemist ennetada. Pane tähele, milline on su üldine enesetunne. Läbipõlemine võib küll alguse saada töö juurest, aga ei jää tingimata sinna. Milline on su enesetunne, kui laua tagant tõused? Kuidas sa öösiti magad? Kas sa toitud teistmoodi kui tavaliselt? Kas tunned ennast oma vabal ajal füüsiliselt ja emotsionaalselt tervena? Kui sulle tundub, et asjad on valesti, pööra rohkem tähelepanu töö juures toimuvale ja proovi teha muudatusi. Väikestest sammudest võib palju abi olla.