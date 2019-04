NÄDALA INGLIKAARDID. Inglid hoiatavad: tulevad sündmused panevad meid küsima, kus on meie jumal nüüd?

Kuniks keegi pani need kirja ja nendest sai religioon. Inglid toovad selle välja ning ütlevad, et religioon ei määra, kas sa oled valgustatud, õige, puhas või parem inimene. Nad hoopis küsivad: kelle jaoks ja mille jaoks oled sa loonud iseendale illusiooni olla parem inimene kui keegi teine?

Inglid ütlevad, et religioon ei ole allika kätetöö. Religioon on ükskõik mis teine teadusharu, mis ajaga ainult täiustub ning mida parendatakse tänu uutele valgustatud inimestele. Inglid ütlevad, et valgustatud inimene ei vaja religiooni, ta loob selle ise enda sees, võttes arvesse kõiki religioosseid õpetusi, kõiki teaduslikke õpetusi, kuid ennekõike seda, mis on tema sees.