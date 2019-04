Kiire abi saledama kõhu saavutamiseks

Näts on hea abivahend hoidmaks söögikordade vahepeal hingeõhu värskena ja annab ajaviiteks tegevust. Küll aga on see täielik deemon sinu kõhu tervisele. Nätsu närimine võib viia olukorrani, kus magu liialt hapet toodab, oodates midagi tahket süüa saada. Lisaks neelad nätsu närides alla hulganisti liigset õhku, mis annab tunda puhitunud enesetundena.