Naudi elu: 7 asja, mida kahekümnendates teha

Ilmselt lükkad oma unistuste reisi edasi, kuna hetkel pole selleks raha. Usu sellesse, et kus on tahtmist, seal on ka võimalusi. Targa planeerimise ja finantsnippidega võib endale peagi lubada unistuste sihtkohta reisimist.

See oled sina ise. Kui jätad minemata soovitud kontserdile või huvitavale filmile vaid seetõttu, et su sõber on hõivatud, on aeg suhtumist muuta. Naudi asju, mis sind huvitavad. Aeg-ajalt üksi hetki nautida on väga mõnus.