Kuidas valmistada ideaalne kohv?

Častillo sõnul on esimeseks otsustavaks teguriks vee temperatuur. Kunagi ei tohiks valmistada kohvi keeva veega. Ideaalne veetemperatuur on 94-98 kraadi. Kui vesi on liialt külm, ei vabane kohvi omadused ning liiga kuum vesi muudab kohvi maitse kibedaks ja mõruks. Ka destilleeritud vesi ei sobi kohvi valmistamiseks, kuna vees sisalduvad mineraalid on olulised kohvioa maitse esile toomiseks, kirjutab DailyMail.