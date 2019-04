Mida kannab normaalne mees?

Paljud mehed ehk ei tea, et riided ei ole kunagi lihtsalt riided. Arvad, et ajad selga, mis pihku jääb, ning kui sa ise sellega enda kohta midagi öelda ei plaani, peavad ka riided vaguralt suu? Oh ei! Riided räägivad alati. Tark mees otsustab ja valib ise, millist lugu oma värvikast karakterist parasjagu maailmale jutustada. Kui tema seda otsust ei tee, kõlab juhuslik jutt. Võiks isegi öelda, et stilistiline loba, mis ei ütle kandja kohta midagi konkreetset, vaid hämab ning viskab vastakaid sõnumeid, nagu poliitikutel kombeks.

Ja vahel võib identiteetidega ka mängida – see on tugeva karakteri tunnus. Väärikas tagasihoidlikus on pluss, arg ebamäärasus miinus. Vahet pole, mis lugu sa räägid, alati on parem, kui sul üldse on oma lugu. Suvalisusel on jõuetu, ebakindel ja segane sõnum. Mis siis sind aitab? Trendi asemel lähtu endast, eristu ja võta risk olla isemoodi. Stiil on mäng, kus võidud on tohutud, riskid väikesed ja eelise annab mehele juba seegi, kui ta üldse mängida julgeb.